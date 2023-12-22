Аким СКО провёл прием граждан

Первый вопрос, с которым пришли к главе региона на личный прием, касался правоохранительной системы. Саттар Мусин душой болеет за её развитие, ведь сам посвятил жизнь этой сфере. Ныне ветеран полиции обеспокоен неудовлетворительным состоянием опорных пунктов в областном центре. Им требуется ремонт, ведь здания не новые, а в некоторых даже уборная до сих пор находится на улице. Проблему аким области поручил решить в ближайшее время.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— На все эти 13 опорных пунктов нужно 30 миллионов.

— Ну за год мы сразу это все не сделаем, но, давайте в течение 2 лет мы постараемся их сделать.

— Наши участковые должны в нормальных условиях проживать. То, что сегодня на улице находятся туалеты, уборные, это не дело. Будем делать.

Далее к акиму области на прием пришел активный житель микрорайона «Орман». Он озвучил целый ряд вопросов, касающихся его благоустройства. Рустам Джусупбеков является председателем общественного объединения «Кызылжар Орманы» и знает обо всех проблемах микрорайона. Одни из них касаются освещения и дорог.

Рустам Джусупбеков, председатель ОО «Кызылжар Орманы»:

— Элементарный вопрос — у нас нет освещения. Проект освещения существует, но он уже устарел. Требует доработки, корректировки, дофинансирования. Там весь микрорайон не охвачен. Я этот проект сам мельком видел. Там, к примеру, 5-7 улиц, но микрорайон «Орман» — это не 5-7 улиц. Там 10 улиц, завтра школу построят, основные улицы благоустроят, а крайние улицы останутся без света. А этому району уже 20 лет, то есть больше, чем Солнечному-2. Там уже все благоустроили и освещение есть. Там, где есть свет, там есть жизнь. Там, где есть дороги, тоже есть жизнь, а у нас ни дорог, ни света.

Аким города знает об этих проблемах, и работа по их устранению уже началась. К примеру, в этом году в микрорайоне отремонтировали 3 улицы.

Серик Мухамедиев, аким г.Петропавловска:

— Что касается освещения, в этом микрорайоне находится 7 фонарей. Для того, чтобы полностью осветить этот микрорайон, а он сейчас застраивается, я объяснял, что нужно начать с капитального проекта. В капитальном проекте у нас улица Алтын дала, мы там сейчас проектируем освещение, телефонизацию, интернет и т.д. Все закладывается в этот проект. И остальные улицы будут от нее запитываться.

— Вы когда планируете подойти к этому микрорайону?

— В следующем году.

Подняты были и другие вопросы по развитию микрорайона. Далее к акиму пришли с проблемой аварийных домов по ул. Островского, 56-66. Жители проживают в непригодных условиях и ждут, когда все разрешится. Аким области о ситуации знает. Как намерены решать проблему, рассказал глава города.

Серик Мухамедиев, аким г.Петропавловска:

— У нас есть программа реновации по сносу ветхого и аварийного жилья. В рамках данной программы мы привлекаем инвесторов. На сегодня мы занимаемся поиском инвесторов. Есть заинтересованные компании, но в данном случае, именно по Рабочему поселку, пока вопрос еще не решен, открытый. Программу мы по Вашему поручению на 5 лет разработали и в течение 5 лет постараемся решить этот вопрос.

Всего в областном центре официально зарегистрировано 210 единиц ветхого жилья и 28 аварийного. Аким области поручил Серику Мухамедиеву взять данный вопрос на контроль и внести предложения в рамках реализации программы по реновации жилья. Также в ходе приема граждан были подняты и другие социально важные вопросы. Гауез Нурмухамбетов отметил, отрадно, что в регионе есть большое количество активных граждан, которые болеют душой за будущее своей родины. Проблемы, озвученные в ходе встречи, были взяты на контроль.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/