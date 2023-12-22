Аким СКО посетил районы им.Г.Мусрепова и Айыртауский

Чистая, просторная, светлая. С начала декабря в селе Лобаново свои двери открыла врачебная амбулатория. Строить её начали в мае 2023-го года, а с начала декабря здесь уже принимают пациентов. Стоимость проекта составила 286 млн тенге.

ЕРБОЛ УАХИТОВ, и.о. директора Айыртауской районной больницы:

— Данная врачебная амбулатория будет обслуживать периферические сельские округа. Это Альжанка, Шалкар, Заря. Здесь работает врач общей практики, прививочная медсестра, психолог, соц. работник, медсестра для принятия беременных. Отдельно у нас здесь есть медсестра, которая обслуживает детское население. До строительства врачебном амбулатории мы арендовали здание в течение двух лет.

Сельчане очень рады, что врачебная амбулатория теперь находится в отдельном, комфортном и тёплом здании.

— Мы очень рады таким переменам. Специалисты у нас хорошие, хотелось, чтобы они работали в соответствующих условиях. И пациентам приятно приходить в такое здание.

— 30 лет мы ждали этого времени, работали и в холоде, а это такое светлое здание, как девочкам будет приятно работать.

— Такой подарок к Новому году.

— Аж душа млеет, сердце поёт за эту красоту, которую нам построили.

Гауез Нурмухамбетов ознакомился с работой амбулатории и отметил, в случае возникновения проблем в процессе эксплуатации здания подрядчик, в данном случае это ТОО «ПМК-5», должен будет незамедлительно их устранить. Кроме того…

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Я сказал главе облздрава, что в здании врачебной амбулатории следует открыть аптечный пункт. Управление займется этим вопросом, т.к. в селе нет аптеки.

Арыкбалыкский Дом культуры — еще один объект программы главы региона. Год назад в здании 1985 года постройки провели капитальный ремонт.

СВЕТЛАНА НАЗАРОВА, директор Арыкбалыкского Дома культуры, Айыртауский район:

— Сделана крыша, кровля полностью заменена, второй этаж функционировал наполовину, кабинеты были закрыты, теперь он полностью сделан, мы имеем возможность больше открывать кружков. Отремонтирован танцевальный зал, зрительный зал, отремонтирована входная часть, сделаны туалеты, горячая вода у нас сейчас, душ работает, у нас работает спортивный зал.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Здесь и подростки занимаются, старшее поколение, это очень здорово, удачи Вам, всего самого доброго.

На втором этаже есть большая библиотека, а также зона, где сельские ребята могут не только почитать, но и позаниматься творчеством.

-Каждый день ходите? -Да. -Хватает, всего? -Да . -Красок? -Да. Молодцы, здорово! -Не холодно? -Нет.

Глава региона встретился здесь с сельчанами и ответил на их вопросы. Анатолий Мигаль говорит, что в Арыкбалыке необходимо отремонтировать две дороги. Аким области заверил, что одну из них приведут в надлежащий вид уже в следующем году. Интересовали жителей и другие проблемы.

ЕВГЕНИЯ ШКИПТАН, жительница с.Арыкбалык, Айыртауский район:

— В школе более 300 детей. Мы бы хотели, чтобы Вы рассмотрели вопрос о том, чтобы открыть филиал центра дополнительного образования у нас в посёлке. Это бы было хорошо, чтобы создавались рабочие места для односельчан, а также какое-то развитие для наших детей.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— Готовы в рамках действующего бюджета утвержденного рассмотреть открытие филиала на базе школы либо ДК. Главное, какой интерес есть у детей, находим преподавателя и открываем кружок.

Беспокоят сельчан и вопросы, связанные с медицинскими кадрами. В Арыкбалыке отсутствует педиатр.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— В данной врачебной амбулатории работает два врача, один сейчас доктор в декрете. Врачи общей практики обслуживают взрослое и детское население. Проблема с врачами-педиатрами в целом по республике. В определенный период реформирования системы здравоохранения были отменены педиатрические факультеты. Сейчас данный объем педиатров только нарабатывается.

Программу посещения района им. Г. Мусрепова глава региона начал с осмотра фельдшерско-акушерского пункта в селе Тахтаброд. Стоимость проекта — 260 млн тенге. Работы здесь вышли на финишную прямую. Аким области поручил закончить их в кратчайшие сроки. В селе Сокологоровке Гауез Нурмухамбетов встретился с сельчанами. С некоторыми из них ранее он беседовал лично на приёме граждан в областном акимате.

ВАЛЕНТИНА ГОРБАЧЕВА, жительница с. Сокологоровки, район им.Г.Мусрепова:

— Сюда нужно завести хорошего инвестора, который будет прислушиваться к людям, который будет развивать это всё. Почему бы нам, чтобы Вы нам немножко помогли, поставить того инвестора, которого хотят люди.

Пайщики сел Сокологоровки и Тахтаброда длительное время настаивают на смене инвестора и не без причины. Сейчас их земля находится под гарантией. Поручителем в данном случае выступил национальный управляющий холдинг «Бейтерек». Сельчане подали в суд на виновных, чтобы защитить свои права. Первый заместитель главы региона объяснил, почему люди самостоятельно не могут выбрать инвестора, который будет распоряжаться землёй.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— «Байтерек» подал иск в суд, решение будет принято в январе месяце. У «Байтерека» как у национальной компании есть свои требования, на них повлиять мы не можем. Право землепользования будет выноситься на аукцион, это будет на площадке электронных торгов. 1:36 Ситуация очень сложная, держим на мониторинге.

Сельчане рассказали, что местное ТОО «Казстройтрейд» 4 месяца не выплачивало зарплату своим сотрудникам. Таким образом, товарищество задолжало рабочим около 36 млн тенге.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручение акиму района я даю, заявление будет писать на инспекцию труда, прокуратура и все органы будут заниматься этим предприятием. До Нового года нужно открывать проверку.

В Сокологоровке сельчане ждут свои паевые выплаты. Помочь с решением этого вопроса пообещал руководитель предприятия «Краснознаменский — 2». В районе им.Г.Мусрепова очень много образцово-показательных сельхозформирований, которые делают всё возможное для сельчан. ТОО «Акселеу» — одно из них. Глава предприятия Серик Малаев провёл главе региона экскурсию по объектам своего товарищества. Гауез Нурмухамбетов ознакомился с работой котельной, которая работает на биотопливе, узнал о том, какую модернизацию претерпели зерноток и диспетчерская.

КЫРМЫЗЫ ШАМЕКЕШОВА, главный диспетчер ТОО «Акселеу», с.Ковыльное, район им.Г.Мусрепова:

— Мы ставим цель — увеличить производительность труда в единицу времени. Здесь работают все специалисты, вечерняя планёрка здесь проходит.

Товарищество использует в своей работе современные технологии, чтобы максимально систематизировать всю работу и год за годом улучшать показатели.

Дарья Пышмынцева