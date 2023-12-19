Благотворительный утренник прошел для детей из многодетных и малообеспеченных семей

Новогодний утренник для многодетных, малообеспеченных семей и для детей с ограниченными возможностями организовали активисты общественного объединения «Многодетный Казахстан». Весёлые хороводы, песни, конкурсы- всё для того, чтобы дети почувствовали новогоднюю атмосферу.

У Инги Шульгиной шестеро детей. Старшему — 11 лет, младшему ребенку — 9 месяцев. На утренник семью приглашают каждый год.

ИНГА ШУЛЬГИНА, жительница г. Петропавловска:

— Ежегодно Галина Васильевна нас приглашает на ёлку. Деда Мороза со Снегурочкой к нам приглашают. Дети веселятся, довольные всегда остаются. Каждый год делает праздники.

АНГЕЛИНА ШУЛЬГИНА:

— Здесь всегда хорошо. Я всегда рада. Целый год жду этого праздника. Все нравится, здесь очень красиво.

Галина Калинкина много лет руководила общественным объединением. На протяжении почти 20 лет организовывала праздники для североказахстанских детей. Сейчас она на заслуженном отдыхе и все дела передала своей дочери. Новый Год — это время ожидания чудес и волшебства. Сегодня она пришла, чтобы разделить радость этого праздника вместе с ребятами.

ГАЛИНА КАЛИНКИНА, организатор утренника:

— Мы проводим очередное мероприятие. У нас сегодня должно быть много детей, 170 ребят. Многие не приехали из деревень. Очень много помогают нам спонсоры. Вот эти вот торты, продукты, сам ресторан нам предоставил — все это бесплатно. Это новогоднее мероприятие. Тем более многодетные семьи, дети- инвалиды, они очень мало получают праздников. Это для них очередной праздник, который очень ждут. Сейчас выйдут Дед Мороз и Снегурочка, с ними поиграют!

Ну, а после ребят ждал праздничный сладкий стол.

Камилла Карим