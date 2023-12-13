В селе Бесколь открылась пекарня

В селе Бесколь в канун государственного праздника в торжественной обстановке открыли пекарню. Проект реализовала молодая бизнесвумен, ровесница независимости республики.

ЗАРИНА ТАЕВА, предприниматель:

— Данное открытие проходит в рамках программы от Ассоциации деловых женщин «Мастер Майн». То есть за пять недель нужно было открыть собственный бизнес. Данным открытием хочу побудить молодежь, чтобы они не боялись открывать собственное дело, работать во благо страны, во благо нашей экономики. Это было сложно. Каждая неделя была обусловлена целым рядом задач и целью, к которой мы стремились.

С открытием пекарни работу получили две жительницы села. Обе — многодетные мамы. В ассортименте — пироги мясные и сладкие, булочки, баурсаки. Продукцию будут реализовывать в Бесколе и Петропавловске.

ТЕМИРЛАН КАБИ, и.о. руководителя отдела сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии Кызылжарского района:

— В текущем году в районе функционирует 13 хлебопекарен с производственной мощностью 1200 булок хлеба в смену. Потребность района в сутки — 3600 булок, то есть в месяц 119 тысяч булок. На сегодня с пятью пекарнями заключен меморандум по удешевлению стоимости их продукции благодаря удешевленной муке. В текущем году планируется открытие еще одной пекарни.

Все перечисленные производства открылись в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, говорят специалисты районного акимата. В текущем году гранты получили 22 жителя Кызылжарского района.

Камилла Карим

