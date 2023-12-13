Подъёмные пособия повысили молодым врачам в СКО

В Северо-Казахстанской области повысили подъёмные пособия для молодых врачей. Привлечению новых кадров в регион уделяют большое значение. На сегодня выплаты получили уже около 120 специалистов. Ещё 30 заявлений рассматриваются. Всего с начала года в область прибыли около 200 молодых врачей.

НУРЖАН ТАГАНИЯЗОВ, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— В Северо-Казахстанской области поднялись подъёмные пособия. Если врач идёт в сельскую местность, ему до 5 миллионов тенге дают. Если прибывает в областной центр, г. Петропавловск, тогда до 3,5. До этого было 1,5 миллиона — город, а село — 2,5. Врач пишет заявление на имя руководителя управления здравоохранения. Согласно этому заявлению директор медицинской организации пишет ходатайство о получении этих денег. На основании всех этих собранных документов заседается комиссия. И эта комиссия уже утверждает всё, рассматривает эти вопросы.

С начала года в многопрофильную областную больницу прибыли 19 молодых специалистов. 5 из них — трудятся в перинатальном центре. Сауыр Токтарбаев в этом году окончил вуз «Медицинский университетет Астана». Сейчас он работает анестезиологом-реаниматологом в областном перинатальном центре.

САУЫР ТОКТАРБАЕВ, анестезиолог-реаниматолог областного перинатального центра:

— Я работаю здесь уже около трёх месяцев. Очень нравится, хороший коллектив. Врачи очень грамотные, ответственные, хорошие. Предоставили нам подъёмные пособия. Область дала около 3,5 миллионов подъёмных, а многопрофильная областная больница — около 3 миллионов тенге. Я сам родом из г. Усть-Каменогорска ВКО. Окончил там Назарбаев интеллектуальную школу. После этого уже учился в вузе «Медицинский университет Астана».

Работу молодых специалистов в отделении реанимации курирует Динара Рахметова. В областном перинатальном центре она работает уже 27 лет.

ДИНАРА РАХМЕТОВА, заведующая отделением взрослой реанимации областного перинатального центра:

— В нашем отделении реанимации работает 9 анестезиологов-реаниматологов. Из них 4 анестезиолога-реаниматолога пришли за последние 2 года. Молодые специалисты готовы учиться. И это очень важно для нашей специальности, потому что анестезиология-реанимация — это не наука, которая стоит на месте, а наука, которая развивается. Учитывая, что очень много пациентов поступают сейчас в тяжёлом состоянии, появляются такие нозологии, которые раньше не встречались.

Айман Султанбаева в этом году окончила «Медицинский университет Астана» по специальности «Акушерство-гинекология». В период резидентуры она проходила обучение на базе областного перинатального центра. По окончании учёбы молодой специалист решила вернуться, чтобы устроиться сюда на работу.

АЙМАН СУЛТАНБАЕВА, акушер-гинеколог областного перинатального центра:

— Руководством больницы и акиматом нам были выданы материальные пособия в виде денежных подъёмных, также выделяется ежемесячная материальная помощь на жильё. Я полюбила медицину, потому что у меня мама — медсестра. Полюбила свою специальность. Это любовь с детства, любовь к медицине, к гинекологии. Это же радость — каждый день видеть, что рождаются новые детки, новая жизнь рождается. Когда видишь счастье в глазах матерей, большое удовольствие получаешь от работы.

В управлении здравоохранения считают, что привлечение молодых кадров поможет закрыть дефицит специалистов в области. Сейчас в регионе имеется нехватка врачей акушеров-гинекологов, кардиологов, онкологов и хирургов.

Валерия Филатова