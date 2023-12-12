В управлении полиции г.Петропавловска поблагодарили школьников и ветеранов

Сотрудники управления полиции города Петропавловска отметили окончание республиканской акции «16 дней активизма против насилия» встречей разных поколений. В актовом зале городского полицейского ведомства собрались личный состав, ветераны органов внутренних дел, школьники и их родители. Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии Северо-Казахстанской области Акан Сыздыков напомнил аудитории о наиболее ярких, самоотверженных действиях петропавловских участковых инспекторов полиции. Акан Сыздыков подчеркнул, что ветеранам регулярно поступают обращения от граждан, касающиеся обеспечения общественного порядка. Аксакалы реагируют на все сигналы людей, оперативно передавают информацию в профильные службы. За активную жизненную позицию и помощь в воспитании молодых сотрудников полиции ряд ветеранов поощрили благодарственными письмами управления полиции. Отдельные слова благодарности и аплодисменты были адресованы юным гостям ведомства. Учащиеся школ в рамках республиканской акции подготовили рисунки на тему профилактики бытового насилия. В рамках неё полицейские совместно с активистами областного филиала молодежного крыла «Жастар Рухы» при партии «AMANAT» организовали благотворительную акцию и посетили некоторые семьи горожан. Полицейские и партийцы разносили продуктовые корзины, беседовали и раздавали контакты с призывом проявлять нулевую терпимость к любым правонарушениям.

Дарья Пышмынцева