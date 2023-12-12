В СКО 2300 студентов нуждаются в местах в общежитиях

В этом году около 24 тысяч студентов по всей стране не получили места в общежитиях. В комитете высшего и послевузовского образования Государственного университета РК говорят, в прошлом году этот показатель составлял 69 тысяч. В ряде регионов проблема решается за счет аренды общежитий. По состоянию на сентябрь 2023 года в стране насчитывалось 380 общежитий и чуть более 106 тысяч койко-мест, арендовано 24 560 коек в 182 учреждениях. Самый большой дефицит наблюдался в 3 городах: в Алматы — 14 тысяч, в столице — 5300 и в Северо-Казахстанской области — 2300 мест. В нашем регионе эту проблему поэтапно решают. В этом году в городе построили общежития на 244 и 306 мест, в том числе и для студентов колледжа. В 2024-м году в СКУ завершится строительство двух общежитий на 1200 мест.

Камилла Карим