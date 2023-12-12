В с. Воскресеновке сгорело здание сельского акимата

Из-за резкого понижения температуры воздуха значительно увеличилось количество возгораний. За 5 морозных суток в Северо-Казахстанской области произошло более 20 пожаров. Самая частая причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Прошлой ночью в с. Воскресеновке Мамлютского района загорелось здание сельского акимата. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. В настоящий момент обстоятельства выясняются.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Огонь с помещения кочегарки перешёл на здание акимата. Пожар на данный момент потушен. Сейчас ведутся мероприятия по выяснению причины. Предположительно, это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Здание постройки прошлого века, 50-х — 60-х годов, сейчас это выясняется. Полностью деревянное, кровля сгорела полностью с обрушением потолочного перекрытия.

Бытовые баллоны нередко становятся причинами взрывов и пожаров. За последние 3 года в области зарегистрировано 30 таких случаев. Из них 27 — в частном секторе. Контроль исправности газового оборудования осуществляется газосетевыми организациями и владельцами газонаполнительных пунктов. Тем не менее, соблюдать бдительность должны и сами потребители.

АРМАН БАСЕНОВ, главный специалист департамента комитета промышленной безопасности МЧС РК по СКО:

— Существуют законы и правила, которые содержат следующие требования к эксплуатации бытовых баллонов. Во-первых, это его наполнение. Максимальный уровень наполнения баллонов соответствует 85% геометрической вместимости. Также запрещается хранение и использование сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах в жилых многоквартирных домах этажностью более двух этажей.

Говорили и о профилактике отравления угарным газом. Образуется он из-за неполного сгорания дров в печи. Основные причины отравления угарным газом — несвоевременное закрытие печной задвижки, плохая тяга, трещины и забитый дымоход. С 1 по 10 декабря специалисты департамента провели акцию «Осторожно — угарный газ!». Особое внимание — социально-уязвимым слоям населения.

Валерия Филатова