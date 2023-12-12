В Петропавловске оштрафовали компании по вывозу мусора

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Такая картина сейчас разворачивается во многих дворах Петропавловска. Мусора здесь скопилось так много, что уже не видно и сам мусорный бак. А во время ветра все это великолепие и вовсе разносит по двору, говорят жители. По их словам, такая проблема с вывозом мусора наступает каждый раз с морозами.

Жильцы домов по адресу Букетова,65 недовольны по поводу места расположения мусорных баков в их дворе. Проблемы здесь и зимой, и летом. То мусор разлетается, то из контейнеров вытекает жидкость. Галина Соколова уверена, что место для свалки неподходящее.

ГАЛИНА СОКОЛОВА, жительница г. Петропавловска:

— Доходит до того, что председатель берет шланг и смывает всю эту жижу. А эту всю жижу мы тащим к себе в дома, в квартиры. Вот это положено? Этим должна СЭС заниматься. Окно невозможно открыть, мухи летят. Газ здесь. Не раз уже горела эта мусорка.

Зимой запаха нет. Временно, но хоть одной проблемой меньше стало. Зато площадь свалки стремительно увеличивается. Складывать пакеты уже некуда.

ТАТЬЯНА ЧУКЛИНА, жительница г. Петропавловска:

— Вообще, когда были раньше контейнеры для бумаги, было вообще прекрасно. Люди уже привыкли: бумага туда, мусор сюда. А сейчас забрали и контейнер ещё забрали. Вы представляете. Здесь 220 и здесь 40 квартир — 260 квартир. Вы представляете, сколько мусора?

Похожая ситуация и во дворе дома по адресу ул.Батыр Баяна, 26.

СЕРГЕЙ КУПЧИН, житель г. Петропавловска:

— Столько мусора. Я могу понять тоже, и кто вывозит, что машины не заводятся, что очень холодно. Но это все равно, как-то надо убирать. Хоть постепенно. Будем ждать тепла, наверное, чтобы убрали.

К счастью, дожидаться тепла не пришлось. Некоторая техника вышла расчищать дворы. Как нам сообщили в городском акимате, музор не вывозят из-за изношенности техники, которая не выдержала северных морозов.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

— В последние недели в городе у нас резкое снижение температуры до -40 градусов. В связи с чем данные мусоровывозящие компании в полном объеме осуществлять работу не могут. На сегодня порядка 10 единиц техники у них выходят. В акимате г. Петропавловска проведено экстренное совещание, в ходе которого дано задание мусоровывозящим предприятиям в кратчайшие сроки отремонтировать всю технику, привести в соответствие техническое состояние и провести работы по очищению от мусора.

В Петропавловске действуют четыре мусоровывозящие компании, на базе которых 25 единиц спецтехники. За нарушения правил благоустройства руководство предприятий привлекут к административной ответственности. Штрафы составят от 30 до 100 МРП, это от 103 500 до 345 000 тенге.

Диана Салихова