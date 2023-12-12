Аким города поздравил с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Сергеева

Поздравления с самого утра принимает ветеран Великой Отечественной и Советско-Японской войн Дмитрий Петрович Сергеев. Он отмечает свой 96-й день рождения. Первым героя навестил аким Петропавловска. Вручил цветы, выразил слова благодарности и свои пожелания. Сегодня Дмитрию Петровичу предстоит их услышать немало.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ветеран Великой Отечественной войны:

— Это же приятно очень. Вот дочь уже готовилась со вчерашнего вечера. Я 7 лет служил в армии. Из них 2 года на Южном Сахалине, с японцами воевал. А потом нас опять погрузили в пароходы и в город Советская Гавань. Это большой портовый город. Вот там я прослужил связистом. Часть была военно-морского флота.

В 1951-году Дмитрий Петрович вернулся на родину, создал семью. Сейчас у него двое детей и трое внуков. Время от времени они приезжают, гостят, рассказывает его дочь Тамара Дмитриевна. Она живет по соседству с отцом.

ТАМАРА СЕРГЕЕВА, дочь ветерана Дмитрия Сергеева:

— Брат у меня тоже приезжает периодически. Раз-два в год приезжает. Вот моя дочь и внучка приезжают. Целое «дерево» семейное составляет. Все расспрашивала его. Она говорит: «Мама, деда аж устал все это мне на камеру говорить». Конечно, очень приятно. Особенно, 9 мая, когда такой праздник. Тут собираются все соседи, когда слышат. Духовой оркестр приезжал в этом году.

О подвиге наших родителей, дедов и прадедов необходимо помнить, считает Тамара Дмитриевна. Не только 9 мая, но и в другие дни. Ветеранов Великой Отечественной войны в нашей области осталось всего трое.

Диана Салихова