Состояние пострадавшего при пожаре в Смирново остаётся тяжёлым

Состояние пострадавшего при пожаре парня из Аккайынского района остается тяжелым. Он находится в реанимации. Врачи вывели его из ожогового шока. Тем не менее, для восстановления, по словам медиков, нужно много времени. Напомним, 8 декабря около 15.00 часов дня в двухэтажном доме села Смирново произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к пожару. В результате погибла 12-летняя девочка и пострадал 22-летний мужчина. Площадь ожогов составила 60% тела. Как сообщили в районном акимате, по поручению главы области семье оказали материальную помощь.

Диана Салихова