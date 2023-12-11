Около 5,5 тыс проектов молодежи одобрено для получения льготных микрокредитов

По состоянию на 1 декабря 2023 года в АО «Аграрная кредитная корпорация» от казахстанцев поступило 7,4 тысяч заявок на получение льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение 2023 года планируется выдать 5 796 микрокредитов. Уже одобрено 5 496 проектов. Это данные министерства труда и социальной защиты населения РК. Среди получателей льготных кредитов преобладает сферы животноводства, предоставления услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности. Напомним, микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения. Он составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.

Дарья Пышмынцева