Более 9 тысяч грантов получили казахстанцы для реализации новых бизнес-инициатив в 2023 году

По состоянию на 1 декабря текущего года в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы мерами содействия занятости охвачены свыше 686 тысяч человек. По информации министерства труда и социальной защиты населения, около 488 тысяч человек были трудоустроены, из них больше половины — на постоянную работу. На субсидируемые рабочие места трудоустроено свыше 195 тысяч человек. Онлайн-обучением по востребованным навыкам охвачено около 45 тысяч безработных, большинство из них завершили его. Также обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено почти 132 тысячи человек, из них завершили и получили сертификаты около 98 тысяч человек. В 2023 году в рамках Нацпроекта предусмотрена выдача свыше 9 тысяч грантов для реализации новых бизнес-инициатив в размере 1 380 000 тенге. С начала года выдано 9102 гранта.

Дарья Пышмынцева