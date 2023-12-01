В СКО зарегистрировано 75 лабораторно подтверждённых случаев кори

Число заболевших корью в Северо-Казахстанской области продолжает расти. На сегодня в регионе зарегистрировано 75 лабораторно подтверждённых случаев. Об этом говорили специалисты на брифинге региональной службы коммуникаций.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В г. Петропавловске зарегистрировано 68 подтверждённых случаев, в районе М. Жумабаева 2 случая и единичные случаи зарегистрированы в Аккайынском, Айыртауском, Мамлютском, Кызылжарском и Жамбылском районах. Среди подтверждённых случаев зарегистрировано 3 завозных случая. По возрастной структуре наибольшее количество случаев зарегистрировано среди лиц 15 лет и старше — 49 случаев или 65%, среди детей до 14 лет — 26 случаев или 35%.

Корь представляет огромную опасность для детей. Сейчас в детском инфекционном отделении с этим диагнозом находятся 17 заболевших. Тяжелых случаев пока не наблюдается. О рисках и симптомах рассказала врач-инфекционист многопрофильной детской областной больницы.

НАТАЛЬЯ СУСЛОВА, врач-инфекционист многопрофильной детской областной больницы:

— Заболевание опасно своими осложнениями. Осложнения в виде отитов, пневмонии, острых бронхитов, нефритов. Самое опасное осложнение — это менингит и менингоэнцефалит. Корь начинается как обычная вирусная инфекция. Она проявляется высокой температурой от 39 до 40 градусов. Затем на 4-5 сутки появляется сыпь. Сыпь высыпает поэтапно. Начинается за ушами, вокруг глаз. Затем спускается ниже, до груди и нижних конечностей.

Сейчас на амбулаторном лечении находятся 14 пациентов, из них — 4 детей. За последние сутки госпитализированы 3 пациента, в том числе 2 ребенка и 1 взрослый. Специалисты напоминают, что самым эффективным и порой единственным способом защиты от инфекционных заболеваний является вакцинация.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Продолжается кампания по дополнительной иммунизации и вакцинации населения против кори. По Северо-Казахстанской области начата данная работа. На сегодня по области функционирует 256 прививочных бригад, в том числе 86 выездных бригад для проведения иммунизации на местах. Вакцинировано по области 3540 граждан.

Сейчас в регионе имеется 9159 доз вакцины против кори. Дополнительно подана заявка на приобретение 30 600 доз. В нашу область они должны поступить до 15 декабря.

Валерия Филатова