Семинар «Ұрпақ тәрбиесі — ұлт болашағы» прошёл в Петропавловске

В Ассамблее народа Казахстана состоялся семинар под названием «Ұрпақ тәрбиесі — ұлт болашағы». Говорили о воспитании подрастающего поколения. Молодежь — будущее страны, поэтому важно уделять внимание развитию и воспитанию личностных качеств детей. В зале — более 150 учителей со всех районов области, студенты педагогических специальностей.

ЖАНАТ МУХАМЕДЖАНОВ, представитель СКОФ ОО «Международное общество «Қазақ тілі»:

— Сегодня мы хотим видеть ребенка целостной личностью. Для этого нужно правильно воспитывать детей. Именно поэтому мы проводим этот семинар. Тут будет рассказано о воспитании ребенка в зависимости от уровня его развития и необходимого образования в подростковом и взрослом возрасте. Если у ребенку с ранних лет прививать ценности, завтра он может заняться различными видами деятельности.

Писатель и педагог Санжар Керимбай внёс значительный вклад в образование молодёжи. На встречу он приехал из Алматы, чтобы поделиться своим опытом и перенять у коллег что-то новое для себя.

САНЖАР КЕРИМБАЙ, писатель, педагог, г. Алматы:

— Важнейшей из задач, стоящих перед каждым народом на любом этапе, является воспитание здорового и интеллигентного поколения, которое продолжит свой труд и жизнь. В 2012 году мы создали общественный фонд «Отбасы хрестоматиясы». С тех пор мы издали около 37 книг по национальному образованию. Осенью мы выпустили также «Қуыс кеудені».

На семинаре выступили преподаватели. Студенты задавали вопросы и делились своими предложениями и пожеланиями. Также в фойе ассамблеи можно было приобрести произведения Санжара Керимбая и других авторов.

Камилла Карим

