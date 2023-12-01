О пожарной безопасности и правилах поведения на водоёмах напомнили спасатели

На улице уже давно стоит минусовая погода, но любителям рыбной ловли всё нипочём. Спасатели убедительно просят рыбаков строго соблюдать правила безопасного поведения на воде, ведь лёд ещё не окреп. На брифинге привели статистику. С сентября текущего года на водоёмах страны утонули 7 человек. В нашей области несчастных случаев не зарегистрировано.

РИЗАБЕК ТЕМИРБЕКОВ, старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Осенний лёд в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скреплённый вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым.

О пожарной безопасности на брифинге тоже говорили. Основной причиной возникновения пожаров в жилом секторе по-прежнему является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— Следует отметить, что 73% пожаров происходят в жилом секторе. В целях недопущения ЧС от отравления угарным газом, повышения безопасного поведения граждан в период с 1 по 10 декабря запланировано проведение акции «Осторожно — угарный газ». Основной акцент профилактической работы направлен на социально уязвимые слои населения.

За 10 месяцев в области зарегистрировано 542 пожара, в огне погибли 29 человек, 25 получили травмы. Материальный ущерб составил почти 452 млн тенге.

Камилла Карим