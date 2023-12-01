Филиал банка подарил Смирновскому центру социального обслуживания инватакси

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Он был провозглашен в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН. В честь важного дня областной филиал «Народного банка Казахстана» подарил Смирновскому центру социального обслуживания инватакси. В учреждении сегодня проживают 245 человек.

АНДРЕЙ СЕМБАЕВ, директор Смирновского центра социального обслуживания, Аккайынский район:

— Данный автомобиль будет хорошим подспорьем для осуществления оказания услуг нашим получателям. В частности он поможет для более удобного и комфортного передвижения к медицинским учреждениям, а также к местам культурно-массовых, спортивных мероприятий. Имеются автомобили в учреждении, но инватакси имеет большой плюс — оно приспособлено для транспортировки людей с ограниченными возможностями в передвижении лиц, которые используют колясочные средства. В нашем учреждении находятся лица двух категорий. Это инвалиды первой и второй группы, лица старше 63 лет.

САИДА КАБЖАНОВА, заместитель директора СКОФ АО «Народный банк Казахстана»:

— Ранее наш банк совместно с благотворительным фондом предоставлял уже два таких автомобиля городу Петропавловску и Тайыншинскому району. Мы по всей республике повсеместно предоставляем помощь малообеспеченным детям к 1 сентября, к 1 июня. Т.е. наш банк ведет активную социальную жизнь.

Банк старается делать больше добрых дел. Такой подход представителей делового сообщества области заместитель главы региона Канат Дузелбаев считает правильным.

Дарья Пышмынцева