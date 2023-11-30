В честь 90-летия ТОО «ПХБК» дарит путёвку в Дубай за покупку упакованного хлеба

Ароматный белый и ржаной хлеб, сладкие булочки и пряники, аппетитные рогалики, баранки, сушки, а еще пончики и торты. Больше полусотни наименований продукции изготавливает ТОО «ПХБК». У многих североказахстанцев ее вкус ассоциируется с детством и это не удивительно. Скоро крупнейший отечественный производитель хлебобулочных, а также кондитерских изделий отметит 90-летний юбилей. В честь такой солидной даты предприятие с большой историей подготовило для своих покупателей сюрприз.

ЕРЛАН КАЙШИБЕКОВ, директор ТОО «ПХБК»:

— У нас в этом году проходит хорошая акция в трех городах. Это Петропавловск, Кокшетау, Костанай. Могут участвовать все, стирают промокод на хлебе, регистрируют и являются участниками. Акция продлится до 29 марта. Мы разыгрываем айфон, «Dyson» и путёвку в Дубай.

Участвовать в розыгрыше смогут и жители районов области. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте хлебокомбината. В конце каждого месяца вплоть до розыгрыша, который состоится весной 2024 года, в инстаграме предприятия для участников акции будут проходить интерактивы. Кстати, всего в ней участвуют 8 видов хлеба, каждый их них пользуется большим спросом. Это «Московский», «Сибирский», «Южный», батон нарезной молочный, ржаной, а еще хлеб подовый, чешский и чайный. Изделия ТОО «ПХБК» не содержат консервантов и стабилизаторов. В группе компаний предприятия трудятся порядка 360 человек.

ГАЛИНА ЧЕЛНОКОВА, бригадир ТОО «ПХБК»:

— В 1988 году я пришла на хлебокомбинат, была сначала оператором, потом тестомесом. Работала на всех операциях, теперь я бригадир. Мне нравится работать с тестом, с хлебом, чтобы продукция выходила красивой. Чтобы, когда человек купил хлеб, он сказал, какая красивая продукция и вкусная.

Хлебокомбинат работает круглосуточно. Ежемесячно ТОО «ПХБК» производит и реализует порядка 600 тонн продукции.

Дарья Пышмынцева