Областной слёт волонтёров прошёл в Петропавловске

В областной универсальной научной библиотеке им. Сабита Муканова прошёл областной слёт волонтёров. Он объединил более 60 неравнодушных людей со всего региона. Самых активных волонтёров наградили благодарственными письмами и ценными подарками.

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, руководитель фронт-офиса волонтёров по СКО:

— Волонтёры Северо-Казахстанской области осуществляют свою деятельность во всех направлениях: здравоохранении, культуре, экологии. Проявляют себя в творчестве и патриотизме, патриотическом воспитании. Организовывают и проводят бесплатные юридические, психологические консультации. Всего с начала года проведено 1829 мероприятий. По сравнению с 2019 годом, когда были вовлечены в волонтёрское движение порядка 19 тысяч человек, в этом году вовлечены более 30 тысяч человек из числа и молодёжи, и «серебряных» волонтёров — это люди 50 плюс.

Среди волонтёров Северо-Казахстанской области стоит отметить работу актива Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги. В добровольческую деятельность здесь вовлечены более 20 человек. Ребята оказывают помощь нуждающимся в ней людям: пенсионерам, малоимущим и другим представителям социально уязвимых слоёв населения. Активно участвуют во многих проводимых в области мероприятиях и акциях.

СЕРГЕЙ НАЧАРОВ, электромонтёр Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги:

— Мы относимся к «Российским железным дорогам», там объемы достаточно большие, и наше Петропавловское отделение показывает лишь часть того масштаба, который проводится в объеме всей компании. Мы рады помогать каждому человеку. Я считаю, то, что мы показываем как волонтёры, должно быть в душе у каждого человека. Он должен помогать своему ближнему. Это и есть основа волонтёрства в целом.

Здесь же состоялось торжественное вручение волонтёрских удостоверений юным активистам. Ряды североказахстанских добровольцев сегодня пополнили 14 ребят.

Валерия Филатова