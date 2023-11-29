12 единиц оружия изъяли полицейские СКО за 8 дней

С 20 ноября на территории области проводится широкомасштабное ОПМ «Правопорядок». В зоне повышенного внимания все линии работы, связанные с общественной безопасностью, в том числе — выявление фактов хранения незарегистрированного оружия. В доме 49-летнего жителя Тайыншинского района изъято ружьё «ТОЗ-34» 12 калибра. По словам мужчины, его оставил у него знакомый, уехавший в РФ более 20 лет назад. В другом селе того же района 58-летний охотник помимо зарегистрированного ружья «ИЖ-182» держал дома и одноствольное «ИЖ-5» 16 калибра. Сельчанин сказал, что оружие нашёл 10 лет назад. В обоих случаях составлены протоколы по статье 482 Кодекса РК об административных правонарушениях. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

АЙДЫН БАЙМАТОВ, начальник управления МПС ДП СКО:

— В случае нахождения оружия необходимо незамедлительно сдать его в полицию. Также следует поступить, если незарегистрированное оружие досталось вам в наследство или любым другим путём. Помните: незарегистрированное оружие может стать причиной несчастного случая или попасть в руки преступников. От ответственности за его незаконное хранение избавляет только добровольная сдача, если в действиях лица не содержится состав иного преступления.

Всего за 8 дней ОПМ в области изъято 12 единиц огнестрельного оружия, в том числе 1 травматическое и 1 нарезное, по факту хранения которого возбуждено уголовное производство. Полицейские выявили свыше 3,5 тыс различных правонарушений, проверили свыше 4,4 тыс подучетных лиц.

Валерия Филатова