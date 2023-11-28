Завод по производству кормовых дрожжей начнут строить в СКО в 2024 году

Аким области Гауез Нурмухамбетов провел встречу с управляющим директором итальянской компании «PROSOL SPA». Она занимается производством кормовых дрожжей для сельскохозяйственных животных.

ДАНИЭЛЕ БОНВИЧИНИ, управляющий директор «PROSOL SPA», Италия:

— Моя компания была создана 50 лет назад, располагается неподалеку от Милана. Лишь 4 компании в мире занимаются изготовлением кормовых дрожжей. Мы каждый год стараемся улучшить качество продукции, которую выпускаем.

Совсем скоро эта продукция будет изготавливаться на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar». Предприятие, которое будет ее выпускать, зарегистрировали в ноябре. Товарищество назвали «PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN». Строительство завода по производству кормовых дрожжей, их же используют при изготовлении комбикормов, начнется в 2024 году.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Во всех вопросах вы от нас найдете только поддержку. То, что эта компания заходит в северный регион, где очень сильно развито растениеводство и животноводство, нас радует.

Предполагается, что завод будет изготавливать 3000 тонн продукции в год. На предприятии создадут 40 рабочих мест. Сотрудники завода пройдут обучение на базе Kozybayev University. Детали сотрудничества с местной альма-матер находятся на стадии согласования.



Дарья Пышмынцева