Встречу со школьниками провел начальник местной полицейской службы Айдын Байматов

Безопасность детей — один из приоритетов работы полиции. На днях начальник управления МПС Айдын Байматов встретился с учащимися 43-й школы. Разговор шёл на острые темы: буллинг и вымогательство в учебных заведениях, вовлечение подростков в наркоторговлю — современные угрозы будущему страны.

АЙДЫН БАЙМАТОВ, начальник управления МПС ДП СКО:

— В текущем году за эти преступления, совершённые несовершеннолетними, полицией возбуждено 3 уголовных дела. Меру уголовного наказания в отношении них будет избирать суд. Санкция статьи 194 УК РК «Вымогательство» предусматривает наказание в виде штрафа более 13 млн тенге либо лишение свободы сроком до 15 лет.

К слову, такой же крайний срок следует за сбыт наркотиков. В этом году за сбыт наркотиков задержано двое несовершеннолетних. Обычно наркодельцы рекрутируют курьеров и закладчиков через социальные сети и мессенджеры.

АЙДЫН БАЙМАТОВ, начальник управления МПС ДП СКО:

— Это могут вам на ТГ поступать всякого рода рекламы, будут предлагать высокооплачиваемую работу. Никогда на такое не идите. Лёгких денег никогда не бывает. Вы испортите свою судьбу и судьбу своих родителей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит думать о том, какую информацию о себе вы делаете общедоступной в социальных сетях. Остаются актуальными советы безопасного поведения на улицах. Полицейские рекомендуют скачать на телефон мобильное приложение «102», оно позволяет вызвать полицию одним нажатием тревожной кнопки.

ЕВГЕНИЙ СКОРОЩЁКО, старший инспектор по особым поручениям управления МПС ДП СКО:

— Во исполнение МВД на 4-1 кв. 2023 г. и 2024 г. руководящим составом ДП СКО на постоянной основе проводятся встречи со школьниками и студентами организаций образования нашей области. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к родителям: контролируйте местонахождение своих детей. Проводите беседы с детьми по правилам поведения в общественных местах, на дорогах и улицах.

Подобные встречи направлены на повышение правовой грамотности подрастающего поколения и проводятся полицейскими на постоянной основе.

Камилла Карим