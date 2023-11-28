Минздрав РК не планирует вводить ограничительные меры из-за вспышки кори

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

«Корь — это вакциноуправляемая инфекция, поэтому никакие ограничительные меры до настоящего времени не вводились и не планируется вводить. Но мы ситуацию держим на контроле. Если в каком-то отдельном организованном коллективе мы отметим высокий рост заболеваемости и выявим, что количество непривитых детей превышает допустимые пороговые уровни, то именно в этой организации — дошкольной, средней или высшей организации образования — будут приниматься меры», — проинформировала заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Зауре Ахметова.