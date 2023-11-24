В Мамлютке открыли филиал Альянса женских сил и Ассоциации деловых женщин

В Мамлютке состоялось выездное заседание Альянса женских сил и Ассоциации деловых женщин. Дамы говорили о повышении активности, прав и возможностей женщин на уровне принятия государственных решений, а также о поддержке женского предпринимательства.

ГУЛБАХША МУСАБАЕВА, и.о. председателя Альянса женских сил по СКО:

— Нам очень приятно, что очень многие женщины заинтересованы в том, чтобы быть активными как в политической социальной деятельности, так и в предпринимательстве. Поэтому, поздравляя женщин, работающих в сфере сельского хозяйства, мы сегодня подготовили для них особенные подарки. И нам очень приятно, что в данном районе 17 женщин возглавляют крестьянские хозяйства.

В рамках выездной программы в районном центре открыли представительство Альянса женских сил и Ассоциации деловых женщин. Председателем назначили Жанар Каримову.

ЖАНАР КАРИМОВА, председатель филиалов Альянса женских сил и Ассоциации деловых женщин в Мамлютском районе:

— Хочется, конечно, поддержать, получить знания в новом направлении, научить наших женщин, наш состав района. Будем пытаться обучить чему-то новому, параллельно сами будем учиться. У нас получится воплотить желаемое. Во всяком случае, приложим все условия, чтобы оправдать доверие.

Деловые дамы поздравили Елену Степаненко с назначением на должность акима Мамлютского района. Напомним, что она стала первым акимом -женщиной в нашей области.

В выездном совещании приняли участие порядка 30 бизнес — леди и депутатов Мамлютского района. Всего в области бизнесом занимаются более 500 представительниц прекрасного пола.

Камилла Карим

