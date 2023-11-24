Премьеры фильмов «Теңге» и «Каникулы» состоялись в Петропавловске

Петропавловскому зрителю представили премьеры фильмов «Теңге» и «Каникулы» режиссера Нурлана Жумадиллаева. Приключенческие драмы снимала детская киностудия «Мейрам». Как говорит ее художественный руководитель, такое название фильму «Теңге» дано не просто так.

МАКСАТ КАРСЫБАЕВ, художественный руководитель детской киностудии «Мейрам», г. Шымкент:

— В целом фильм «Теңге» показывает ценность казахского национального тенге. Мы сняли его в целях обучения детей. Кто посмотрит фильм, тот поймет, почему он так называется. Сама картина имеет воспитательный характер. В ней заложен глубокий смысл.

Юные звезды устроили дефиле по красной дорожке. Поздравить ребят с премьерой сегодня пришли родственники и друзья. В их числе Алия Сейдимбек — мама актёров Саурана и Аружан. По ее словам, профессионализм и креатив режиссерской группы позволили снять по-настоящему достойные и поучительные фильмы.

АЛИЯ СЕЙДИМБЕК, жительница г. Петропавловска:

— Команда режиссера Нурлана Жумадиллаева постаралась сделать так, чтобы фильм был интересен для детей в плане воспитания, изучения казахского языка. Нам, конечно, очень приятно, что в нашем городе в августе проходил кастинг. Кастинг проводила киностудия «Мейрам». 120 детишек проходили кинопробы. Одним из них был мой сыночек, которого зовут Сауран.

В будущем Сауран и Аружан Сейдимбек планируют продолжить свою деятельность в киноиндустрии и сняться в других не менее интересных картинах.

САУРАН СЕЙДИМБЕК, актёр:

— Я очень рад, что попал в это кино. С рождения мечтал быть актером. Мой персонаж очень «неожиданный», модный.

Подобные картины учат юных казахстанцев финансовой грамотности, а также выносят на поверхность жизненные проблемы и остросоциальные вопросы. Благодаря участию в съёмках малыши и подростки могут пробовать себя в разных ролях и узнавать через своих персонажей много новой и полезной информации.



Валерия Филатова