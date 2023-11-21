За один день ОПМ «Правопорядок» в области зарегистрировано 556 административных правонарушений

Для поддержания общественного правопорядка на улицах и в общественных местах проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В первый день совместно с местными исполнительными органами, партией «AMANAT» представителями неправительственных организаций, а также молодежных движений полицейские провели около 100 рейдов.

АЙДЫН БАЙМАТОВ, начальник управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Выявление и пресечение фактов вандализма, порчи имущества, мелкого хулиганства, а также нарушении в области дорожной безопасности. Профилактика правонарушений в сфере бытового насилия, в т.ч. в отношении несовершеннолетних. Обеспечение постоянного визуального контроля за местами, где сконцентрировано наибольшее количество людей с использованием систем видеонаблюдения ЦОУ.

В рамках ОПМ будет осуществлен контроль за подучетным контингентом, посещение неблагополучных семей, обход съемных квартир, рынков, объектов строительства на предмет выявления фактов нарушений законодательства.

АЙДЫН БАЙМАТОВ, начальник управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Пресечено 556 административных правонарушений, из которых 208 за нарушения правил дорожного движения, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, охвачено проверкой 573 подучетных лиц, при этом выявлено 13 нарушений установленных ограничений с их стороны, установлено 4 водителя транспортных средств за неуплату административных штрафов на общую сумму 190 тыс тенге.

ОПМ продлится до 30 ноября. Для обеспечения правопорядка сформированы мобильные группы с участием общественности, увеличена количество нарядов полиции.

Камилла Карим