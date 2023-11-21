Более 100 единиц спецтехники очищают от снега улицы Петропавловска

Для коммунальных служб города выходные выдались не из лёгких. На прошлой неделе выпал большой объем снега. Работы по очистке улиц велись в усиленном режиме. Всего за два дня вывезли свыше 3000 кубометров снега. Для этого задействовали более 150 единиц техники и порядка 200 человек. Данная работа продолжается. На маршруты выходит более 100 единиц снегоуборочной техники.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, АКИМ Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА:

— Особенно необходимо обратить внимание на остановки и тротуары. Бывают случаи, когда их очищают несвоевременно, поэтому прошу горожан, заметивших данные факты, незамедлительно обращаться в службу ikomek109. Все знаете, что поток машин в городе большой, поэтому выпускать снегоуборочную технику днём чревато пробками. Прошу отнестись с пониманием к уборке от снега в ночное время.



Валерия Филатова