55 сёл области по-прежнему остаются без электричества

Найти разрывы на линиях электропередач — наиболее сложная и затратная по времени задача для специалистов. Район Магжана Жумабаева оказался полностью обесточен из-за упавшей опоры. По заверению АО «Севказэнерго», до 15:00 22 ноября его должны обеспечить электричеством. Финансовые затраты по восстановлению электроснабжения полностью легли на плечи компании. Напомним, из-за погодных условий 18 ноября 183 села в восьми районах области остались без света из-за многочисленных аварий на линиях. Сейчас бригады работают круглосуточно и устраняют разрывы.

Владислав Лукин, врио руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Силами АО «Севказэнерго» сформированы аварийно-восстановительные бригады, порядка 46. 183 единицы техники задействовано. На этот час 55 сёл находятся пока без электричества в семи районах нашей области. Филиал «Есиль Су» перешли на усиленный режим работы по обеспечению водой. Да, она сейчас не постоянно, но есть. У акимов районов этот вопрос стоит на контроле, они наполняют передвижные резервуары и ездят по селам.

Анна Богословская