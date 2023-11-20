В МВД прошла встреча с почетными деятелями ведомства, которые в разные годы несли службу в органах внутренних дел, посвятив жизнь важному и ответственному делу — охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью, передают на сайте Polisia.kz. Присутствовали на ней Ерлан Тургумбаев и Александр Саванков. Ранее они руководили областным департаментом полиции. Цель мероприятия — дань уважения старшему поколению, обмен опытом, обсуждение вопросов, касающихся деятельности полиции. И самое главное — создание Совета наставников.

ЕРЖАН САДЕНОВ, министр внутренних дел РК:

— Проявленные Вами на заре независимости профессионализм и наступательность в борьбе с преступностью заложили прочный фундамент защиты конституционных прав и свобод граждан. Бесценны для действующих сотрудников и будущих руководителей ваши советы по совершенствованию работы и повышению профессионального мастерства. Такие встречи, с вашего позволения, мы планируем ввести в традицию.

Гостей проинформировали о криминогенной ситуации в стране, продемонстрировали им цифровые решения, которые используются в повседневной работе полицейских. Это сплошное видеонаблюдение, новые видеожетоны, тревожные кнопки, мобильное приложение “102” и система “Қорғау”, которая помогает выявлять нарушителей ПДД. Заслуженным работникам органов внутренних дел была презентована проводимая оптимизация внутренних кадровых процессов и военная и специальная техника Национальной гвардии. Богатый жизненный опыт и более широкие знания старшего поколения помогут молодым офицерам расширять свой кругозор, осознать значимость работы и уважения к окружающим.

КАИРБЕК СУЛЕЙМЕНОВ, Халық қаһарманы:

— Бессонные ночи, тяжелейшая служба… Кто ошибается, надо понимать и помогать ему, карать подлецов и разгильдяев, избавляться от них. Мы готовы вам помогать просто даже своим присутствием здесь.

Анна Потеряева