Третьи сутки без света остаются жители области

18 ноября восемь районов области остались без электричества. В их числе Аккайынский, Магжана Жумабаева, Кызылжарский, Мамлютский, Жамбылский, Есильский, Тимирязевский, Шал акына. В АО «Северо-Казахстанская РЭК» сообщили, что причиной стали резко изменившиеся погодные условия. Линии электропередач и опоры не выдержали веса от обледенения после мокрого снега и силы ветра. Аварийные бригады выехали на места повреждений и ведут работы. Наиболее проблемным участком в РЭК назвали повреждение опоры «ПТЭЦ-2-Булаево-нефть» в районе Магжана Жумабаева, которое оставила без света весь район. Сегодня специалисты частично восстановили электроснабжение в селе Бесколь, подача воды и тепла работает исправно. «Севказэнерго» сообщили, что ремонтные работы потребуют времени, так как территория повреждений обширная.



Анна Богословская