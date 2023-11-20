Полицейские сдали кровь в рамках акции безопасности дорожного движения

Заполнение бумаг, медосмотр — и можно ложиться на кушетку. Сотрудники местной полицейской службы областного департамента полиции в свободное время пришли в областной центр крови, чтобы принять участие в донорской акции.

Григорий Тыш, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— Департаментом полиции в целях привлечения внимания общественности к последствиям дорожных аварий проведена акция по сдаче крови. Данная акция проводится ежегодно, также во время акции сотрудники сдают кровь. Есть у нас такие сотрудники, которые являются донорами, которые тоже вне акции постоянно посещают данное учреждение для сдачи крови.

Медики ценят участие стражей порядка. Полицейские всегда должны быть в хорошей физической форме, следят за здоровьем и, конечно, хорошо понимают значение донорства для спасения жизней.

Жангельды Коржубаев, инспектор УМПС ДП СКО:

— Мы как сотрудники ДП зачастую видим ДТП, где гражданам нужна незамедлительно кровь. Призываем всех принимать участие в данных акциях.

Участковые инспекторы, инспекторы батальонов патрульной полиции областного ДП и УП г. Петропавловска — сотрудники этих служб ближе всего работают с населением, первыми приходят на помощь в критических ситуациях. Они хорошо знают, как важно наличие запасов донорской крови для спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на пожарах и при других происшествиях.

Владислав Алексеев, инспектор батальона патрульной полиции ДП СКО:

— Я в первый раз пришёл сдавать кровь и поучаствовать в акции по сдаче крови. Я считаю, что моя кровь может помочь кому-то в трудной жизненной ситуации.

Это стало завершающим шагом масштабной республиканской акции «Неделя безопасности дорожного движения». Всю прошлую неделю усиленно проводились информационные, разъяснительные мероприятия: брифинг и прямой эфир в соцсетях, беседы с участниками дорожного движения, раздача светоотражающих браслетов детям, конкурс детских рисунков, а также встречи с учащимися, на которых разъяснялись основы безопасного поведения на дороге.

Анна Потеряева