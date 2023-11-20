Компания слухопротезирования оказывает помощь льготным категориям граждан

«Формула слуха» работает вот уже 13 лет. Недавно с помощью фонда «DAMU» здесь стали оказывать услуги, частично субсидированные государством. Все благодаря новому статусу субъекта социального предпринимательства: он позволяет оплатить слуховые протезы нуждающимся, а также дает льготные ставки по кредитам для бизнеса. Но путь у компании был непростым. Наталья Воронова признается, что работает по призванию, а старт бизнеса строился во многом на личном энтузиазме.

НАТАЛЬЯ ВОРОНОВА, директор ТОО «Формула слуха»:

— Когда мы начинали работать, в области не было абсолютно ни одного кабинета, были только приезжие продавцы, которые занимались исключительно реализацией. Мы стоим, можно сказать, у истоков начала слухопротезирования в нашей области. Когда мы начинали, было очень тяжело, потому что это было все за счет собственных средств. Мы приобретали это помещение, изделия медицинского назначения, сами слуховые аппараты, врачи не были подготовлены, мы их обучали.

Специалисты получали знания за рубежом, чтобы применить их здесь, в Петропавловске. «Формула слуха» работает через портал социальных услуг. Пациентам подбирают аппарат, настраивают его, оказывают техническое обслуживание. Невысокие относительно рынка цены на слуховые протезы позволяет поддерживать закуп напрямую от производителя. Поставщики — Германия, Сингапур и Россия. После того, как компания получила господдержку, сегмент аппаратов удалось расширить.

НАТАЛЬЯ ВОРОНОВА, директор ТОО «Формула слуха»:

— Государство определенную часть суммы оплачивает самостоятельно, то есть предоставляется определенная сумма, если аппарат по стоимости выходит за пределы этой суммы, то пациент уже самостоятельно доплачивает. Все по желанию пациента. Если он хочет дорогостоящий аппарат, то при выборе он оплачивает его самостоятельно. Если попадает под планку, то полностью оплачивает государство.

Штат «Формулы слуха» небольшой: здесь работает четыре сотрудника. Виктор Бебко трудится в компании с ее основания, сейчас мужчина уже на пенсии, но решил помогать людям, пока позволяет здоровье.

ВИКТОР БЕБКО, специалист по слухопротезированию:

— Приходят пациенты, он не слышит ничего. Это абсолютно полная глухота. Но когда наши врачи подбирают и настраивают ему аппарат, это совсем другой человек. Он смеется, он улыбается. Бывают такие случаи, что он плачет.

За счет фонда поддержки предпринимательства фирма закупила слуховые аппараты и комплектующие с запасом на грядущий год. Это позволит удерживать невысокую цену на протезы для пациентов.

Анна Богословская