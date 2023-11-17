За 10 месяцев на дорогах области зарегистрировано 327 аварий

С 13 ноября полицейские работают в рамках республиканской акции «Неделя безопасности дорожного движения». Ежедневно совместно с педагогами и представителями заинтересованных госорганов проводятся этапы акции. Цель -профилактика дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма.

ВИКТОР ИВАНОВИЧ, водитель:

— Стаж у меня с 1989 года. Много езжу, очень много аварий вижу, где-то неопытные водители, где-то пренебрегают ПДД. Особенно на период гололёда надо очень внимательно смотреть за дорожным покрытием, быть внимательным.

Полицейские ведут профилактические беседы с детьми и их родителями, раздают светоотражающие ленты. Также родителям разъясняют необходимость использования детских удерживающих устройств в салонах авто, раздают наклейки с надписью «Ребенок в машине».

ГРИГОРИЙ ТЫШ — заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— ДП СКО проведены такие мероприятия, как брифинг, а также прямой эфир в социальных сетях на ведомственных аккаунтах ДП СКО с доведением информации о проводимой акции, статистики ДТП, основных причин аварийности, а также даны ответы на интересующие граждан вопросы в сфере обеспечения дорожной безопасности.

Также организовали творческий конкурс. Школьники в своих рисунках постарались передать призыв строго соблюдать правила дорожного движения. Полицейские раздали эти рисунки водителям на выезде из города.

РУСЛАН КУЧУМОВ, заместитель командира батальона патрульной полиции ДП СКО:

— Сотрудники патрульной полиции, обслуживающие загородные трассы, несут службу в усиленном режиме. Акцент делается непосредственно на грубые нарушения правил дорожного движения: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выявление водителей, лишенных права управления, фактов несоблюдения скоростного режима и т. д.

За 10 месяцев зарегистрировано 327 аварий, в которых 39 человек погибли и 463 травмированы. При этом 78 ДТП произошло с участием детей. «Неделя безопасности дорожного движения» проводится в канун Всемирного дня памяти жертв, погибших в ДТП. Он отмечается каждое третье воскресенье ноября.

Камилла Карим