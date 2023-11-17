Вице-министр промышленности и строительства РК провел встречу с жителями СКО

Азамат Бейспеков с рабочим визитом посетил Северо-Казахстанскую область. Вице-министр провел встречу с населением, где жители области, предприниматели смогли задать важные вопросы. Наболевшая тема — отсутствие инфраструктуры. Без неё невозможно развивать бизнес и строить новые объекты.

Прорыв коллектора, который произошёл 9 ноября в районе улиц Жукова и Назарбаева, тормозит работу подрядчиков, занимающихся строительством коммуникаций. Канализация в этом месте требует не просто ремонта, а замены, поскольку рядом будут возводиться пищевые предприятия. Если ситуация с прорывом повторится, компании потерпят большие убытки. Но, вопрос с бюджетом от республики на решение этой задачи пока не решен.

По словам Азамата Бейспекова, министерство поддерживает и направляет в органы по бюджетному планированию все заявки, которые поступают от местных акиматов. Еще один вопрос, касающийся инфраструктуры — износ труб теплоснабжения. Как сообщил вице-министр, средний износ составляет 75 %.

Вопросов из зала поступило немного. На все Азамат Бейспеков дал исчерпывающие ответы, а также дал рекомендации по решению проблем, не входящих в компетенцию министерства промышленности и строительства.

Анна Богословская

