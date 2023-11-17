В СКО запустили проект электронной очереди на казахстанско-российской границе

С 1 ноября на автомобильном пропускном пункте «Бидаик» запустили пилотный проект электронной очереди «CarGoRuqsat». Он обеспечит прозрачность и оперативность прохождения границы, а также не допустит скопления грузовых машин. В рамках пилота бронирование осуществляется бесплатно.ъ

ДАМИР НУРГАЛИЕВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

— Почему именно выбрали автомобильный пропуск «Бидаик»? В связи с тем, что на сегодня на данном посту идет небольшое скопление автомобильного транспорта, мы на данном посту обкатаем именно весь пилотный проект, в дальнейшем он будет введен на больших автомобильных пунктах пропуска на всей территории Республики Казахстан.

Электронная очередь соединена с 13 информационными системами госорганов. Это позволило автоматизировать часть контрольных функций. При бронировании можно контролировать наличие страховых полисов, разрешений на перевозки, задолженность по платным дорогам.

ДАМИР НУРГАЛИЕВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

— Данная электронная очередь действует только на экспорт по легковым автомобилям и автобусам. Бронирование в данной очереди в системе не требуется. На сегодня уже более 370 машин проехало. Проблем в электронной очереди мы не видим.

Пункт пропуска «Бидаик» обеспечен мобильным интернетом, работники консультируют и оказывают техническую помощь. «CarGoRuqsat» функционирует в штатном режиме, скопление грузовых машин не наблюдается.

Камилла Карим