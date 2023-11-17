День недоношенных детей отметили в областном перинатальном центре

В областном перинатальном центре отметили День недоношенных детей. Поздравить малышей пришли врачи и специалисты центра, а также аниматоры и представители организаций области. «Серебряные волонтёры» областного совета ветеранов в торжественной обстановке вручили центру полезные подарки, сделанные своими руками.

САУЛЕ ТАХМЕТОВА, руководитель инициативной группы «Серебряные волонтёры» областного совета ветеранов:

— Наши ветераны, которым по 70-80 лет, — это очень такие добрые, отзывчивые, позитивные люди, которые умеют все. Они оказывают помощь, творят добро. Когда уже прошел международный форум, мы сразу же связали носочки, шапочки и пришли сюда. Принесли наши все изделия, всю эту одежду. Мы спросили, что еще нужно, и вот нас попросили, чтобы мы коконы сшили, одеяльца связали.

По статистике ежегодно во всем мире рождается около 15 млн недоношенных детей. И только одна треть доживает до 3-х лет. С начала года в областном перинатальном центре на свет родились 283 недоношенных ребенка.

НАТАЛЬЯ САЛОХИНА, координатор неонатальной службы областного перинатального центра:

— Все недоношенные дети, которые требуют лечения, и даже доношенные, поступают в перинатальный центр, так как мы являемся организацией третьего уровня регионализации. Мы забираем всех этих детей с патологией и выхаживаем. Это незрелость всех систем. Это и лёгкие, и головной мозг, это всё. Никто не застрахован. Плюс они же встречаются с окружающей средой, они не видели те инфекции, ту среду, в которой они жили в утробе. Им бы еще жить и жить до 42 недель, но они родились, и мы помогаем им выжить в этой ситуации. Это большая команда: и акушеры-гинекологи, и неонатологи, и детские медсестры.

Сейчас в областном перинатальном центре идет строительство отделения раннего развития. Принять первых пациентов здесь смогут уже в начале января. Для маленьких деток создадут все условия: кабинет лечебной физкультуры, светотерапии и другие специализированные комнаты.

Валерия Филатова