Состоялось очередное заседание совета по этике

В мае 2023 года жительница Петропавловска пожаловалась на поведение Нурлана Буркуталина — руководителя областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК. По словам женщины, своими действиями он затронул её честь и достоинство.

ДАРХАН ЕРМЕКОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ:

— Согласно материалам в действии Буркуталина рассматривается нарушение государственной этики, выразившейся в высказывании грубой неэтичной форме в общедомовом чате. В ходе служебного расследования взято пояснение у Сатавалдиной и Буркуталина. Опрошенное лицо указало что грубая форма в скрине переписки.

Нурлан Буркуталин с обвинением не согласен. В мае суд уже вынес свое постановление, а потому в департаменте должны были отказать в возбуждении рассмотрения дисциплинарного дела.

НУРЛАН БУРКУТАЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В АПК МСХ РК:

— Еще в мае прошел суд, по итогам которого не нашли никакого нарушения. Считаю, что поздно рассматривать дисциплинарное дело.

На совете по этике рекомендовали вынести Нурлану Буркуталину строгий выговор. Также рассмотрели дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска. Им допущены системные ошибки в инвентаризации и очередности на получение жилья.

АСХАТ АМИТОВ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА:

— Установлен факт нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при постановке на очередь. 10 фактов дублированных очередей одних и тех же лиц. На момент проверки в очереди на жилье числились умершие, выехавшие за пределы РК, получившие иностранное гражданство.

Сотрудники городского акима пояснили, такие погрешности связаны с текучестью и дефицитом кадров. Руководителю Айдыну Макенову рекомендовано наложить на его заместителя дисциплинарное взыскание за проступок, дискредитирующий государственную службу, в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

