КХ «Гердт В.В.» в Аккайынском районе — 25 лет

В этом году КХ «Гердт В.В.» исполняется 25 лет. Его руководитель до сих пор с улыбкой вспоминает самые первые шаги в этом непростом деле. Начиналось всё в 1998 году. Параллельно с посевными работами крестьянское хозяйство в с. Власовке Аккайынского района занимается и животноводством. Первую ферму на 100 голов КРС здесь запустили в 2017 году.

ВЛАДИМИР ГЕРДТ, директор ТОО «GRAIN RICH», КХ «Гердт В.В.», с. Власовка, Аккайынский район:

— Первый скот у нас был местный. Потом симменталов покупали из России. В 2019 году мы уже завезли скот из Украины. 2 фуры, 66 голов голштин. Также попробовали. Поняли, что на 100 головах молочного производства далеко не уедешь. В прошлом году запустили проект — молочно-товарную ферму на 400 голов.

В 2022 году при поддержке СПК «Солтүстік» в КХ «Гердт» взяли кредит на приобретение 192 голов КРС симментальской породы и обновление технического оборудования. Сейчас две секции молочно-товарной фермы остаются свободными. В планах у Владимира Гердта приобрести еще 192 головы.

ВЛАДИМИР ГЕРДТ, директор ТОО «GRAIN RICH», КХ «Гердт В.В., с. Власовка, Аккайынский район:

— В этом году мы дополнительно еще поставили телятник на 100 голов и сделали родильное отделение. Вот в таком плане мы сейчас работаем. Доим сейчас примерно до 5 тонн молока в день. Работаем с ТОО «Eurasian milk» г. Петропавловска.

Кормовая база у крестьянского хозяйства «Гердт В.В.» своя. Питаются бурёнки сбалансированно, для них закупают все необходимые добавки. Всего здесь содержат 615 голов крупного рогатого скота.

Валерия Филатова