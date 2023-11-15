Антинаркотический рейд в новом формате провели полицейские

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности объединились с инспекторами по делам несовершеннолетних в рамках профилактического рейда. Его цель — защитить подростков от вовлечения в наркоманию и наркобизнес.

Сеит Сейткалиев, оперуполномоченный отдела по противодействию наркопреступности УП г. Петропавловска:

— Сегодня совместно с кинологической службой и инспекцией по делам несовершеннолетних мы проводим профилактический рейд по увеселительным заведениям г. Петропавловска, а также по местам проведения досуга молодёжи.

Идёт проверка документов — полицейские убеждаются, что всем посетителям есть 18 лет. В отработке также участвовали кинологи со служебно-розыскными собаками Белой и Виолой. Они проверяли увеселительные заведения на наличие запрещённых веществ. Кроме того, в зоне внимания полицейских были кинорумы — популярные у молодёжи места отдыха и романтических свиданий. В одном из них после 22:00 ч. находилась девушка, которой ещё не исполнилось 18 лет.

— Это инспектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции Жакина. Так, получается, это ваша сестрёнка? Нам родители нужны. Позвоните родителям, мама или папа пусть приедут в кинорум.

Несовершеннолетним находиться ночью в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей запрещено. В отношении родителей составлен протокол по статье 442 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Также в ходе рейда сотрудники раздавали памятки, вели профилактические беседы.

Сеит Сейткалиев, оперуполномоченный отдела по противодействию наркопреступности УП г. Петропавловска:

— В первую очередь информируем и предупреждаем, что за любые действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, предусмотрена уголовная ответственность. Проводим разъяснения по нашему новому телеграм-боту, куда круглосуточно и анонимно можно обратиться по факту распространения, объявлений о работе закладчиком, известных фактов незаконного оборота наркотических средств, а также получить информацию о последствиях употребления и уголовной ответственности.

С начала года наркоборцы провели 18 профилактических рейдов.

Взаимодействие с ювенальными полицейскими планируется и в дальнейшем.

Валерия Сиваш