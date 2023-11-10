Порядка 300 осуждённых состоят на учете службы пробации

На учёте службы пробации состоят порядка 300 осуждённых. Это те, кого условно-досрочно освободили из исправительных учреждений, кто исполняет наказание на общественных и исправительных работах, и граждане, отбывающие наказание в виде ограниченяи свободы. Сегодня порядка 40 осуждённых пригласили на консультацию и профилактическую беседу с прокурорами и частными судебными исполнителями.

ЭЛЬМИРА МУКУШЕВА, инспектор отдела службы пробации г.Петропавловска:

— Согласно пункта 1 статьи 6 Закона РК «О пробации» ресоциализация, социальная адаптация и реабилитация лиц, в отношении которых применяется пробация, обеспечиваются путем оказания социально-правовой помощи по следующим вопросам: получение медицинских услуг, среднего образования, овладение профессией, содействие в трудоустройстве, обеспечение психологического сопровождения, получение установленных законодательством Республики Казахстан льгот и социальных выплат. В ходе данного мероприятия проводятся различные подходы для улучшения жизни среди осужденного контингента.

Задача службы пробации — показать и доказать осуждённому, что он может достойно жить в рамках закона, не совершая преступления. Активно помогают в оказании социально-правовой помощи этой категории лиц представители общественного студенческого объединения «За будущее Казахстана». На эти цели из городского бюджета выделили 1 млн тенге.

ЖАНАТ КАКИМОВ, менеджер ОСО «За будущее Казахстана»:

— Мы помогаем восстанавливать документы, прохождение медицинских справок для дальнейшего трудоустройства, проводим ярмарки вакансий для осуждённых, которые находятся на учете службы пробации. На сегодня восстановили документы порядка 10 осужденным.

С начала текущего года трудоустроен 251 осуждённый.

Камилла Карим