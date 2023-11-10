Несовершенство налоговой политики в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства отметила депутат Сената РК Ляззат Рысбекова

«Системная проблема связана с несовершенством налоговой политики в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Именно этот вопрос сегодня вызывает множество нареканий со стороны бизнес-сообщества. В первую очередь, это касается налога на добавленную стоимость. А именно предлагаемое повышение его ставки с 12 до 16%. Считаем, что вопрос повышения ставки НДС требует детальной проработки и обсуждения с отечественными предпринимателями. Правительству нужно также рассмотреть альтернативные «безболезненные» варианты, не влекущие рост налоговой нагрузки на бизнес. Кроме того, решения требует проблемы возврата НДС, а также сохранения высокой нагрузки по налогам и социальным платежам на работодателей, достигающей порядка 39%», — сказала Ляззат Рысбекова.

Депутат добавила, что в налоговой политике нужен баланс интересов бизнеса и государства. Фискальные меры должны быть направлены на стимулирование малого бизнеса к укрупнению.