В казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова представили постановку «Гәргәрбектің гөй-гөйі»

В казахском музыкально — драматическом театре им.С.Муканова показали комедию «Гәргәрбектің гөй-гөйі» по пьесе Тауфана Минуллина. Этой постановкой актеры радуют зрителя на протяжении 6 лет.

В основе сюжета — история супругов Гаргарбека и Карлыгаш. У четы три дочери, две из которых неудачно вышли замуж. Отчаявшийся отец пытается сам выбрать спутника жизни для своей младшей дочери.

Чтить семейные традиции и передавать их из поколения в поколение — один из главных наказов главы семейства. Гаргарбек хочет, чтобы будущий муж его младшей дочери Урпии был честным верным, надежным, уважал страших. И вместе они создали крепкую и дружную семью. Отец девушки тщательно выбирает жениха. С одной стороны, история легкая и веселая, но, зачастую именно комедия поднимает важные вопросы общества. В данном случае проблему разводов.

ТУРАК ДУРЫСБЕКОВ, актер казахского музыкального — драматического театра им.С.Муканова:

— Да, мы хотели через эту комедию показать забытые традиции. Главный герой старается выдать замуж дочь именно по старым традициям и уверен, что дочь его будет счастливой.

Спектакль подарил зрителю хорошее настроение. Его планируют поставить еще не раз на сцене театра.

Камилла Карим