В фонде поддержки предпринимательства «DAMU» напомнили о мерах поддержки бизнеса

В своем Послании народу Президент Казахстана отметил отметил основные приоритеты в поддержке бизнеса и экономической политике.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной — качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан. Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику; развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех; и, конечно, справедливое распределение национального дохода.

Фонд «DAMU» занимается развитием и поддержкой бизнеса. Для этого существует несколько способов. С помощью субсидирования фонд снижает ставку предпринимательских кредитов, которые выдают банки, с 20% до 7-8. А с помощью гарантирования владелец бизнеса может получить материальную поддержку до 85 % от суммы кредита.

АСЕЛЬ СЫЗДЫКОВА, главный менеджер по продвижению программ филиала фонда «DAMU»:

— Третий инструмент поддержки для предпринимателей, работающих в сфере производства в обрабатывающей промышленности, разработана программа «DAMU өндіріс», по ней ставка для предпринимателя составит 6 %, и это является ощутимой поддержкой для бизнеса. Еще один инструмент поддержки — абсолютно бесплатно фонд «DAMU» разработал обучающий курс предпринимательства в онлайн формате, доступный для каждого. Не обязательно быть предпринимателем.

За 10 месяцев этого года предприниматели нашей области воспользовались субсидированием 245 раз, общая сумма поддержки составила 29 млрд тенге. Гарантирование по кредиту получили 180 проектов. И эти государственные вложения возвращаются в бюджет страны.

АСЕЛЬ СЫЗДЫКОВА, главный менеджер по продвижению программ филиала фонда «DAMU»:

— Так, с 2010 по 2022 год предпринимателями выплачено, то есть поступило в бюджет в виде налоговых поступлений более 200 млрд тенге. Это предпринимателями-участниками государственных программ. Мы можем смело говорить, что на каждый тенге выплаченных субсидий вернулось в бюджет области 7 тенге в виде налоговых поступлений.

Фонд «DAMU» старается поддерживать производство в регионе. Так, участниками программы на период с 2010 по 2022 годы создано новых 6 688 рабочих мест, сохранено более 48 000 рабочих мест.

Анна Богословская

