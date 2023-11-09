В филиале центра «Өрлеу» наградили призёров конкурса «Панорама педагогических идей»

В Петропавловске состоялось награждение победителей областного этапа республиканского конкурса «Панорама педагогических идей». По направлениям развития функциональной грамотности в этом году конкурс проводится впервые.

ЛЕЙЛА АЛЬМАГАМБЕТОВА, директор филиала НЦПК «Өрлеу» по СКО:

— На уровне републики подали заявки 4242 педагога, по области цифра — 225 педагогов, наибольшее количество поступило от педагогов города Петропавловска — 111. Сегодня мы наградим педагогов, это у нас 30 педагогов, которые заняли 3 место, 21 педагог — 2 место и 12 победителей по каждому направлению функциональной грамотности.

Цель конкурса заключается в распространении эффективного авторского опыта по использованию инновационных технологий, методов и приемов обучения. Эксперты оценивали участников по 12 направлениям, таким как математическая, социальная, эмоциональная и другие виды функциональной грамотности.

ГУЛЬБАКША МУСАБАЕВА, эксперт, кандидат юридических наук:

— Я рассматривала 13 работ на государственном, русском и иностранном языках. Основная идея заключается в обеспечении наших школьников качественным образованием и воспитанием. В первую очередь, мы смотрели, чтобы тема проекта была важной, востребованной, также смотрели, как педагоги работают индивидуально и в команде, какую цель они преследуют.

Евгений Романенко со своей авторской группой в данном конкурсе участвует впервые. На областном этапе они заняли почетное второе место в направлении «Естественно — научная грамотность».

ЕВГЕНИЙ РОМАНЕНКО, учитель биологии средней школы №23:

— Для организации нашей работы мы использовали методы, которые мы используем на уроках биологии, а именно метод проектов, для того, чтобы повысить мотивацию учащихся на уроках биологии, что мы постоянно практикуем это в нашей школе. У нас командная работа. Мы участвовали с Власовой Еленой Викторовной, она тоже учитель биологии, с которой мы, непосредственно, снимали видеоролик. С детьми тоже снимали.

Заключительный этап конкурса начнется 10 ноября. В течение месяца экспертная комиссия будет определять лучшие педагогические проекты. Официальное награждение призеров республиканского этапа пройдет 19 декабря в Астане. Работы победителей разместят на образовательном портале «Өрлеу» для трансляции лучшего опыта.

Валерия Филатова

