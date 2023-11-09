Около 200 незаконных свалок с начала года выявили в области

На совместном заседании экологического совета и комиссии партийного контроля «AMANAT» обсудили проблему свалок. За этот год экологи с помощью спутниковой системы наблюдения выявили 274 места, где находились отходы. 198 из них — несанкционированные свалки, 76 вышли за границы.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии СКО:

— Всего на территории области имеется 453 объекта размещения твердых бытовых отходов, из них на 351 объекте оформлены земельные акты, 102 объекта не имеют земельных актов. Разрешительную документацию имеют 11 полигонов ТБО.

На сегодня ликвидировано 267 точек размещения отходов. Полицейские напоминают: оставлять и накапливать мусор в непредназначенных местах незаконно. За стихийную свалку придется выплатить штраф.

АЛЕКСАНДР РОЗБАХ, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— За 10 месяцев текущего года выявлено 13 431 административное правонарушение. Из них 2 503 правонарушения — по статье «Загрязнение мест общего пользования», 10 928 нарушений по статье «Нарушение правил благоустройства». Наложено административных штрафов на общую сумму более 44,5 млн тенге, взыскано более 26 млн тенге.

Еще одна не менее актуальная проблема нашего региона — отработанные шахты, где добывали уран. Как сообщили в департаменте экологии, на объектах в Айыртауском районе и им. Габита Мусрепова восстановили защитные ограждения, установили знаки радиационной безопасности. Итогом заседания стали рекомендации для госорганов: организовать раздельный сбор мусора, сортировочные линии и комплексы, открыть пункты приема вторсырья.

Анна Богословская

