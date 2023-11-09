Государственный советник  Ерлан Карин выступил на общеполитических дебатах 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в Париже

В своем выступлении Ерлан Карин подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию всестороннего сотрудничества с ЮНЕСКО. По мнению Государственного советника, это сотрудничество способствует успешному проведению в Казахстане политических, экономических и социально-гуманитарных реформ.

«Цель проводимых в стране реформ заключается в формировании нового качества нации через развитие образования, науки и культуры», — подчеркнул Ерлан Карин.

Государственный советник отметил важность системной поддержки ЮНЕСКО для осуществления в Казахстане конкретных проектов в области охраны культурного и природного наследия, развития сферы образования, точных и гуманитарных наук, коммуникаций и средств массовой информации. В завершении своего выступления Ерлан Карин подчеркнул готовность Казахстана к развитию и укреплению дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с ЮНЕСКО.