Елена Степаненко вступила в должность акима Мамлютского района

После выборов акима Мамлютского района, которые прошли в воскресенье 5 ноября, с большим отрывом одержала победу Елена Фёдоровна Степаненко. Избиратели отдали ей более 6 800 голосов. Теперь в новой должности аким принимает дела. Главные проблемы уже обозначены.

Елена Степаненко, аким Мамлютского района:

— У нас десять населенных пунктов с численностью менее 50-ти человек, где отсутствует централизованное водоснабжение. Люди из них никуда не уедут, поэтому наша задача — выполнить поручение президента и обеспечить всех качественной питьевой водой. Поэтому мы планируем провести геологические исследования дебета и качества воды, будем бурить скважины, ставить насосы, ставить фильтры.

По словам Елены Степаненко, половина дорог района находятся в удовлетворительном или хорошем состоянии. Теперь стоит задача привлечь более 500 млн тенге бюджетных средств, чтобы привести транспортные линии в порядок. Еще одна цель — привлечь инвестиции.

Елена Степаненко, аким Мамлютского района:

— У нас на стадии завершения строительства инвестпроект «Сапа Инвест», деревообрабатывающий завод. Сейчас мы ходатайствуем о получении средств для подключения электросетей, ему необходимо 78 млн. И для водообеспечения 10 млн.

После того, как инвесторы поддержат проекты, экономика района пойдет вверх, говорит Елена Степаненко. Местные жители получат рабочие места, сократится безработица, которая на данный момент составляет 4,2 %, повысится средняя зарплата. До того, как вступить в должность, Елена Степаненко три месяца была исполняющим обязанности акима района, поэтому с проблемами знакома не понаслышке.

Анна Богословская

