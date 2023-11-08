До окончания легализации иностранных авто осталось менее двух месяцев

Сроки легализации иностранных автомобилей подходят к концу: заявки, которые владельцы подали до 1 июля, в МВД будут рассматривать до 31 декабря. Те машины, которые ввезли в Казахстан после 1 сентября 2022, легализации не подлежат. Их срок был с 23 января по 30 июня.

Алтынбек Жамалиев, заместитель начальника управления КАП МВД РК:

— На сегодняшний вносятся соответствующие изменения в нормативные правовые акты. То есть фактически для легализации иностранных автомобилей осталось менее двух месяцев.

На данный момент в стране легализовано более 237 тысяч иностранных машин. С 23 января по 6 ноября казахстанские документы в регионе получило 10 501 транспортное средство. Из них 227 — автомобили-конструкторы. На временный учет поставлено 881 единица.

Алтынбек Жамалиев, заместитель начальника управления КАП МВД РК:

— Учитывая ограниченные сроки, призываем автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства.

По данным МВД, большинство авто завезено из стран Таможенного союза: Армении, России и Кыргызстана. Подать заявки на легализацию можно через портал электронного правительства и приложения банков.

Анна Богословская

