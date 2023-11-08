6 тысяч дефектов выявили на автодорогах и улично-дорожной сети

С начала года полицейские вместе с представителями дорожных и коммунальных служб провели почти 1700 обследований автомагистралей, промониторили 30 тысяч км дорог, выявили порядка 6 тысяч дефектов, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения, выдали 1041 предписание по устранению выявленных недостатков, к административной ответственности привлекли 220 должностных лиц, ответственных за содержание дорог. Также проведено свыше 400 обследований железнодорожных переездов, в ходе которых выявлено 134 дефекта в их содержании, также влияющих на безопасность дорожного движения. К ответственности привлечено 26 должностных лиц.

Анна Потеряева