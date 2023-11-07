В специализированной пожарной части №1 на заслуженный отдых проводили двух сотрудников

Торжественное мероприятие организовали в специализированной пожарной части №1. Повод — соответствующий. Сегодня на заслуженный отдых провожают двух сотрудников.

БОЛАТ ЖУМАЖАНОВ, начальник СПЧ №1:

— Сегодня мы провожаем на заслуженный отдых наших сотрудников, у которых стаж более 20 лет. Алексей Леднев, водитель, и командир отделения, прапорщик Аманжол Коспанов. Аманжол Коспанов с 2002 года работает, а прапорщик Леднев — с 2000 года. За эти долгие годы они показали очень хорошую работу. Командир отделения Коспанов у нас награжден медалью «Ерлігі үшін» за спасение ребенка при пожаре.

Командир отделения Аманжол Коспанов не раз рисковал собственной жизнью ради спасения других. Работе в пожарной части он посвятил лучшие годы своей жизни.

АМАНЖОЛ КОСПАНОВ, командир отделения СПЧ №1:

— Я пришел сюда работать в 20 лет и ухожу в 48. Тогда не было времени выбирать профессию. Я приехал в город из деревни. Искал работу. Я пошел после того, как пожарные сказали, что они ищут сотрудников. Честно говоря, я даже не знал, через что мне придется пройти. Были мысли уволиться с работы, когда я поехал на первый пожар и замерз. Но в итоге я смог все выдержать.

Алексей Леднев за годы службы проявил себя как настоящий профессионал своего дела. Благодаря его собранности и надежности бригада пожарных всегда приезжала на вызовы вовремя.

АЛЕКСЕЙ ЛЕДНЕВ, водитель СПЧ №1:

— В 2000 году пришел сюда, когда устроился на работу. Поступил на службу водителем и вот все эти годы в этой же части и проработал водителем. Техника сейчас вся новая. Это раньше у нас были старенькие машинки. Катались, если ломались, мы их ремонтировали. Сейчас все условия созданы для работы. От водителя очень многое зависит на пожаре. Как говорит начальник, 50% успеха тушения пожара.

После поздравлений и добрых пожеланий по сложившейся традиции ветеранов противопожарной службы облили водой из брандспойтов. Такой обряд пожарные проходят дважды — в начале и конце службы.

Валерия Филатова